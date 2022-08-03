Wink
Гимнастки
3-й сезон
4-я серия

Гимнастки (сериал, 2011) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

2011, Make It or Break It
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Боулдер, Колорадо — город, в котором располагается одна из лучших тренировочных баз по спортивной гимнастике. Это также дом для трех олимпийских надежд — целеустремленной Пэйсон, соперничающей со всеми Лорен и пользующейся спросом Кайли.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гимнастки»