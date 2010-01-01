Wink
Гимнастки (сериал, 2010) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2010, Make It or Break It
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Боулдер, Колорадо — город, в котором располагается одна из лучших тренировочных баз по спортивной гимнастике. Это также дом для трех олимпийских надежд — целеустремленной Пэйсон, соперничающей со всеми Лорен и пользующейся спросом Кайли.

