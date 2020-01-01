Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн

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Данная лекция для родителей посвящена вульвовагинитам. Описываются специфические и неспецифические формы данного заболевания. Рассказывается о проявлениях вульвовагинитов в различном возрасте. Описываются последствия данного заболевания. Далее речь идет о лечении вульвовагинитов и гигиене девочек. В лекции также затрагивается вопрос кандидоза. Описываются симптомы при данной патологии, методы лечения и профилактики.



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