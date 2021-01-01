Гига Чикадзе vs Каб Свонсон
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UFC Fight Night Las Vegas 25
UFC Fight Night Las Vegas 25
Гига Чикадзе vs Каб Свонсон

UFC Fight Night Las Vegas 25 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Доминик Рейес, занимающий третью строчку рейтинга полутяжелого дивизиона, сразился с бывшим чемпионом японской организации Rizin Fighting Federation Иржи Прохазкой (#5 в рейтинге UFC). Прохазка дебютировал в UFC, нокаутировав Волкана Одземира во втором раунде. Доминик Рейес проигрывал лишь чемпионам дивизиона Джону Джонсу и Яну Блаховичу.

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