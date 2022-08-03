Гидросфера Земли
5 класс. Природоведение
Земля
Гидросфера Земли

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

6.22020, Гидросфера Земли
Образовательные0+

О сериале

На этом уроке вы узнаете, что такое гидросфера Земли. На уроке вы попробуете разобраться в том, что собой представляет гидросфера нашей планеты, запишете ее определение, рассмотрите основные свойства и характеристики. Также узнаете, как гидросфера взаимодействует с другими оболочками планеты Земля.

