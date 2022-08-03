Film Studio Aves (сериал, 2021) сезон 1 серия 13356 смотреть онлайн

Гейгель и лебеди - музыка заповедного озера | Film Studio Aves
Film Studio Aves
8.32021, Гейгель и лебеди - музыка заповедного озера | Film Studio Aves
О сериале

Киностудия уже более 20 лет снимает фильмы о природе, диких животных и этнокультуре. За это время создано более 75 фильмов и 30 социальных роликов, в том числе для ведущих телекомпаний Европы. Сегодня наш интерес - дикая природа Европы, Кавказа, Каспийского региона, России и природные изменения после Чернобыльской катастрофы.

Блог, Животные

