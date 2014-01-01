Гетеры майора Соколова (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.92014, Гетеры майора Соколова. Сезон 1. Серия 5
Военный, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сентябрь 1939 года. В Крым приезжает майор Соколов, с целью уничтожить антисоветскую организацию РОВС. Ею руководит штабс-капитан Семенов, псевдоним Крест. Они знают друг друга в лицо, хотели бы и не один раз могли бы убить друг друга, но каждому из них нужна гибель системы, которую представляет противник.
Сериал Гетеры майора Соколова 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актёр
Анатолий
Гущин
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актриса
Дарья
Мельникова
- АГАктриса
Алиса
Горшкова
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- РРПродюсер
Рушт
Руштов
- Художник
Павел
Пархоменко
- СДХудожник
Сахоб
Джураев
- АОМонтажёр
Андрей
Осадчий
- ИКМонтажёр
Ираклий
Квирикадзе
- Композитор
Анатолий
Зубков