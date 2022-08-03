Гетеры майора Соколова. Сезон 1. Серия 3
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Гетеры майора Соколова
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Гетеры майора Соколова (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.92014, Гетеры майора Соколова. Сезон 1. Серия 3
Военный, Драма18+

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О сериале

Сентябрь 1939 года. В Крым приезжает майор Соколов, с целью уничтожить антисоветскую организацию РОВС. Ею руководит штабс-капитан Семенов, псевдоним Крест. Они знают друг друга в лицо, хотели бы и не один раз могли бы убить друг друга, но каждому из них нужна гибель системы, которую представляет противник.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гетеры майора Соколова»