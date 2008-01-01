Герой из трущоб (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Маленький сирота бредет по улицам... Он не индиец по национальности, ведь его родители были англичанами, а отец - сержантом армии. Однако юный Ким говорит и думает как индиец, и так повторяется изо дня в день до тех пор, пока на его пути не встречается монах из Тибета.



