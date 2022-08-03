Герои. Сезон 4. Серия 2
Wink
Сериалы
Герои
4-й сезон
2-я серия

Герои (сериал, 2009) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

8.92009, Heroes
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Легендарный телесериал, получивший ряд престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и «BAFTA». Во время полного затмения несколько совершенно разных людей из разных стран и городов обнаруживают у себя суперспособности. Незнакомцам уготовано спасти мир от глобальной катастрофы.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герои»