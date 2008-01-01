Герои. Сезон 3. Серия 1
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Герои (сериал, 2008) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

8.92008, Heroes
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Легендарный телесериал, получивший ряд престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и «BAFTA». Во время полного затмения несколько совершенно разных людей из разных стран и городов обнаруживают у себя суперспособности. Незнакомцам уготовано спасти мир от глобальной катастрофы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герои»