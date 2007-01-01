Герои (сериал, 2007) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Легендарный телесериал, получивший ряд престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и «BAFTA». Во время полного затмения несколько совершенно разных людей из разных стран и городов обнаруживают у себя суперспособности. Незнакомцам уготовано спасти мир от глобальной катастрофы.

