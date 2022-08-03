Герои (сериал, 2006) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.92006, Heroes
Фантастика, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Легендарный телесериал, получивший ряд престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и «BAFTA». Во время полного затмения несколько совершенно разных людей из разных стран и городов обнаруживают у себя суперспособности. Незнакомцам уготовано спасти мир от глобальной катастрофы.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ГБРежиссёр
Грег
Биман
- ААРежиссёр
Аллан
Аркуш
- ЖШРежиссёр
Жанно
Шварц
- ДКАктёр
Джек
Коулман
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- СРАктёр
Сендхил
Рамамурти
- ГГАктёр
Грег
Гранберг
- ДКАктёр
Джеймс
Кайсон Ли
- АПАктёр
Адриан
Пасдар
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- Актриса
Эли
Лартер
- ТКСценарист
Тим
Кринг
- ЮКСценарист
Юл
Кейс
- ААСценарист
Адам
Армус
- НКСценарист
Нора
Кэй Фостер
- ДХПродюсер
Дэннис
Хаммер
- ТКПродюсер
Тим
Кринг
- ААПродюсер
Адам
Армус
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- СБМонтажёр
Скотт
Бойд
- НГОператор
Натаниель
Гудман
- ЧЛОператор
Чарли
Либерман
- ДБОператор
Джон
Б. Аронсон
- ЭДОператор
Эдвард
Дж. Пай
- ЛККомпозитор
Лиза
Коулмэн
- УМКомпозитор
Уэнди
Мелвойн