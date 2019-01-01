Герои нашего города (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В большом шумном мегаполисе живут настоящие герои — машины-спасатели. Каждый день они помогают десяткам жителей, попавшим в беду. Благодаря героям мультфильма юные зрители узнают о разнообразии машин, получат важные уроки по безопасности и выучат важные правила поведения в городе.



Сериал Герои нашего города 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.