Герои нашего города. Серия 3
Wink
Детям
Герои нашего города
1-й сезон
3-я серия

Герои нашего города (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.12019, Герои нашего города. Серия 3
Мультсериалы6+

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О сериале

В большом шумном мегаполисе живут настоящие герои — машины-спасатели. Каждый день они помогают десяткам жителей, попавшим в беду. Благодаря героям мультфильма юные зрители узнают о разнообразии машин, получат важные уроки по безопасности и выучат важные правила поведения в городе.

Сериал Герои нашего города 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

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