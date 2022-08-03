WinkСериалыГерои (2019)1-й сезонЗинедин Зидан
Герои (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
6.92019, Heroes
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Серии подробнейших историй становления спортивных игроков как мужчин, так и женщин. Их достижения, пути к успеху и другие факторы, достойные внимания и делающие их спортивными героями. Не каждый из них будет великим во все времена, но каждый достигнет чего-то особенного. «Талант делает тебя победителем, но быть героем – это гораздо больше». Дэвид Бекхэм, Серена Уильямс, Мухаммед Али – лишь некоторые из героев, а значит, все виды спорта не останутся без внимания.