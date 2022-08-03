Айртон Сенна
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Герои (2019)
1-й сезон
Айртон Сенна

Герои (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

6.92019, Heroes
Документальный18+

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О сериале

Серии подробнейших историй становления спортивных игроков как мужчин, так и женщин. Их достижения, пути к успеху и другие факторы, достойные внимания и делающие их спортивными героями. Не каждый из них будет великим во все времена, но каждый достигнет чего-то особенного. «Талант делает тебя победителем, но быть героем – это гораздо больше». Дэвид Бекхэм, Серена Уильямс, Мухаммед Али – лишь некоторые из героев, а значит, все виды спорта не останутся без внимания.

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

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