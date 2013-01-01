Германская империя
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Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Германская империя

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

5.02013, Германская империя
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

В 1871 году была образована Германская империя. Она состояла более чем из двадцати государственных образований, в реальности же неоспоримым лидером была Пруссия: только прусский король мог стать императором. В материале урока рассматривается внутренняя и внешняя политика Германской империи.

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