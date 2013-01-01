8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

В 1871 году была образована Германская империя. Она состояла более чем из двадцати государственных образований, в реальности же неоспоримым лидером была Пруссия: только прусский король мог стать императором. В материале урока рассматривается внутренняя и внешняя политика Германской империи.



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