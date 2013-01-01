Германия во второй половинеXX– началеXXIвека
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века
Германия во второй половине XX – начале XXI века

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

6.02013, Германия во второй половинеXX– началеXXIвека
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

После поражения во Второй Мировой войне Германию ждала нелегкая жизнь. По решению стран-победительниц Германия оказалась разделена на две части: ФРГ и ГДР. О том, как развивались эти части Германии, и о том, какой путь был пройден для достижения единства и неделимости Германии, пойдет речь на данном уроке. Также вы узнаете о внутренней политике объединенной Германии в XXI веке вплоть до 2005 года.

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