9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

После поражения во Второй Мировой войне Германию ждала нелегкая жизнь. По решению стран-победительниц Германия оказалась разделена на две части: ФРГ и ГДР. О том, как развивались эти части Германии, и о том, какой путь был пройден для достижения единства и неделимости Германии, пойдет речь на данном уроке. Также вы узнаете о внутренней политике объединенной Германии в XXI веке вплоть до 2005 года.





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