Германия в 1920-30е гг.
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Германия в 1920-30е гг.

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

6.02013, Германия в 1920-30е гг.
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

После окончания Первой мировой войны положение проигравшей и униженной статьями Версальского договора Германии стало поистине жалким. Страна выпала из международной системы координат и не могла влиять на мировую политику. Социально-экономические проблемы и национальное унижение привели к власти новую силу ; национал-социалистов во главе с А. Гитлером. Этот урок посвящён Германии 1920-1930-х гг.

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