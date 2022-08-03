Германия 89. Серия 6
Wink
Сериалы
Германия 89
1-й сезон
6-я серия

Германия 89 (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.62020, Deutschland 89
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После падения Берлинской стены агентства по всему миру стремятся завербовать Мартина Рауха — финальная глава шпионской саги о работниках Штази. 1989 год. Все больше стран Организации Варшавского договора открывают границы. Мартин Раух вынужден вернуться на службу, иначе его сына могут отправить в Москву. Задача Рауха — отвезти новую версию закона о путешествиях генеральному секретарю Социалистической партии Германии и сфотографировать его содержание для Главного управления «А». Закон подразумевает открытие Берлинской стены, и Раух утверждает, что документ утвержден с Москвой. Его принятие приводит к непредсказуемым последствиям, о которых вы узнаете, посмотрев сериал «Германия 89» на Wink онлайн.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb