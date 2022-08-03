WinkСериалыГермания 891-й сезон4-я серия
Германия 89 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.62020, Deutschland 89
Триллер, Драма18+
О сериале
После падения Берлинской стены агентства по всему миру стремятся завербовать Мартина Рауха — финальная глава шпионской саги о работниках Штази. 1989 год. Все больше стран Организации Варшавского договора открывают границы. Мартин Раух вынужден вернуться на службу, иначе его сына могут отправить в Москву. Задача Рауха — отвезти новую версию закона о путешествиях генеральному секретарю Социалистической партии Германии и сфотографировать его содержание для Главного управления «А». Закон подразумевает открытие Берлинской стены, и Раух утверждает, что документ утвержден с Москвой. Его принятие приводит к непредсказуемым последствиям, о которых вы узнаете, посмотрев сериал «Германия 89» на Wink онлайн.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СЮРежиссёр
Солин
Юсеф
- ЙНАктёр
Йонас
Най
- МШАктриса
Мария
Шрадер
- Актёр
Сильвестр
Грот
- КХАктриса
Коринна
Харфух
- СЮАктриса
Свенья
Юнг
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- ЛВАктриса
Лавиния
Вильсон
- ФКАктриса
Флоренс
Касумба
- НБАктёр
Нильс
Борман
- УПАктёр
Уве
Пройсс
- АУСценарист
Анна
Уингер
- РДСценарист
Роджер
Дрю
- ЭДСценарист
Эд
Дайсон
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль