Германия 86 (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сиквел немецкого шпионского хита, в котором ГДР вновь понадобилась помощь Мартина Рауха. Три года назад, чтобы спасти мир, юный шпион Мартин раскрыл свою личность, после чего ему пришлось бежать в Анголу. Но прошлое его не отпускает: Леонора, тетка Мартина и агентша Штази по совместительству, разыскивает племянника и просит помочь ей продать оружие в Южной Африке. Все дело в том, что финансовая помощь СССР сильно снизилась, а брать деньги откуда-то нужно. Мартин сомневается в этичности плана, но Леонора настаивает — для него это единственная возможность вернуться домой. Сможет ли Леонора сохранить статус кво и пойдет ли Мартин на сделку с совестью, узнаете, посмотрев сериал «Германия 86» онлайн на Wink.



