Германия 86. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Германия 86
1-й сезон
5-я серия

Германия 86 (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42018, Deutschland 86
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сиквел немецкого шпионского хита, в котором ГДР вновь понадобилась помощь Мартина Рауха. Три года назад, чтобы спасти мир, юный шпион Мартин раскрыл свою личность, после чего ему пришлось бежать в Анголу. Но прошлое его не отпускает: Леонора, тетка Мартина и агентша Штази по совместительству, разыскивает племянника и просит помочь ей продать оружие в Южной Африке. Все дело в том, что финансовая помощь СССР сильно снизилась, а брать деньги откуда-то нужно. Мартин сомневается в этичности плана, но Леонора настаивает — для него это единственная возможность вернуться домой. Сможет ли Леонора сохранить статус кво и пойдет ли Мартин на сделку с совестью, узнаете, посмотрев сериал «Германия 86» онлайн на Wink.

Сериал Германия 86 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Германия 86»