Германия 86 (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сиквел немецкого шпионского хита, в котором ГДР вновь понадобилась помощь Мартина Рауха. Три года назад, чтобы спасти мир, юный шпион Мартин раскрыл свою личность, после чего ему пришлось бежать в Анголу. Но прошлое его не отпускает: Леонора, тетка Мартина и агентша Штази по совместительству, разыскивает племянника и просит помочь ей продать оружие в Южной Африке. Все дело в том, что финансовая помощь СССР сильно снизилась, а брать деньги откуда-то нужно. Мартин сомневается в этичности плана, но Леонора настаивает — для него это единственная возможность вернуться домой. Сможет ли Леонора сохранить статус кво и пойдет ли Мартин на сделку с совестью, узнаете, посмотрев сериал «Германия 86» онлайн на Wink.
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Флориан
Коссен
- АФРежиссёр
Арни
Фельдхузен
- ЙНАктёр
Йонас
Най
- МШАктриса
Мария
Шрадер
- ФКАктриса
Флоренс
Касумба
- Актёр
Сильвестр
Грот
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- ЛВАктриса
Лавиния
Вильсон
- ЛТАктёр
Людвиг
Трепте
- АБАктёр
Александр
Байер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- УПАктёр
Уве
Пройсс
- АУСценарист
Анна
Уингер
- ЭТХудожница
Эшли
Тобиаш
- ЙКМонтажёр
Йенс
Клюбер
- МФОператор
Матиас
Фляйшер
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль