Германия 83. Сезон 1. Серия 6
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Германия 83 (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.52015, Deutschland 83
Триллер, Драма18+

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О сериале

Энергичный шпионский триллер о молодом пограничнике из ГДР, которому поручено внедриться в армию ФРГ, чтобы предотвратить ядерную войну. В 1983 году Холодная война в очередной раз ставит мир на порог катастрофы. Чтобы не допустить этого, Штази разрабатывает план, согласно которому их человек подменит адьютанта армии ФРГ Морица Штамма, а затем получит данные о целях и расположении вооружений НАТО. На эту роль выбирают наивного 24-летнего пограничника Мартина Рауха, который отправляется в Западную Германию, где будет учиться навыкам шпионажа и охотиться за важной информацией. О его приключениях на вражеской территории расскажет сериал «Германия 83», доступный к просмотру в видеосервисе Wink онлайн.

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Страна
Германия
Жанр
Драма, Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Германия 83»