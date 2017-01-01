Герилья. Серия 6
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Герилья (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2017, Guerrilla
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Великобритания, 1970-е. Политические активисты Джас и Маркус, выступающие за права иммигрантов, решают перейти от слов к действиям после того, как их товарищ погибает от рук полицейских. Влюбленные начинают формировать движение сопротивления во главе с известным радикалом Дхари.

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Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герилья»

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