Герилья (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2017, Guerrilla
Драма18+
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О сериале
Великобритания, 1970-е. Политические активисты Джас и Маркус, выступающие за права иммигрантов, решают перейти от слов к действиям после того, как их товарищ погибает от рук полицейских. Влюбленные начинают формировать движение сопротивления во главе с известным радикалом Дхари.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Режиссёр
Джон
Ридли
- БСАктёр
Бабу
Сизей
- НМАктёр
Натаниэль
Мартелло-Уайт
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- ДГАктриса
Дениз
Гоф
- Актёр
Рори
Киннер
- БСАктёр
Брэндон
Скотт
- Актриса
Фрида
Пинто
- ЗЭАктриса
Зави
Эштон
- АЛАктёр
Абрахам
Льюис
- ВМАктриса
Вунми
Мосаку
- Сценарист
Джон
Ридли
- МССценарист
Мисан
Сагай
- Продюсер
Идрис
Эльба
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- ЭВОператор
Эри
Вегнер
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер