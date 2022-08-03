Великобритания, 1970-е. Политические активисты Джас и Маркус, выступающие за права иммигрантов, решают перейти от слов к действиям после того, как их товарищ погибает от рук полицейских. Влюбленные начинают формировать движение сопротивления во главе с известным радикалом Дхари.

