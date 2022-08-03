Герилья. Серия 2
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Герилья
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Герилья (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Guerrilla
Драма18+

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О сериале

Великобритания, 1970-е. Политические активисты Джас и Маркус, выступающие за права иммигрантов, решают перейти от слов к действиям после того, как их товарищ погибает от рук полицейских. Влюбленные начинают формировать движение сопротивления во главе с известным радикалом Дхари.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb