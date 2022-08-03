10 класс. География (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Данный урок «География религий» объясняет географическую особенность распределения религий по регионам мира. В уроке дана информация, характеристика основным религиозным течениям. Из урока вы поймете, в чем основные отличия между религиозными направлениями, узнаете об их догматах и сможете сделать выводы, как религия влияет на жизнь человека, народов, стран, регионов.



