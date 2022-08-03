В ходе урока пользователи смогут получить представление о теме География металлургического комплекса. Основу металлургического комплекса составляет добыча сырья. Поэтому на этом уроке мы обсудим отдельно географию черной и цветной металлургии, обеспечение которых происходит за счет разного сырья. Вы узнаете, какими запасами черных и цветных металлов обладает Россия и в каких регионах сосредоточены крупные залежи.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

