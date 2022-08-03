WinkДетям9 класс. ГеографияОбщая характеристика хозяйства РоссииГеография металлургического комплекса
9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
6.22020, География металлургического комплекса
Образовательные18+
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О сериале
В ходе урока пользователи смогут получить представление о теме География металлургического комплекса. Основу металлургического комплекса составляет добыча сырья. Поэтому на этом уроке мы обсудим отдельно географию черной и цветной металлургии, обеспечение которых происходит за счет разного сырья. Вы узнаете, какими запасами черных и цветных металлов обладает Россия и в каких регионах сосредоточены крупные залежи.
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