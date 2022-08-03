7 класс. География (сериал, 2020) сезон 13 серия 1 смотреть онлайн

Евразия величайший материк земного шара. Он занимает 1/3 всей суши планеты. Огромные размеры и сложное строение земной коры создают неповторимые по разнообразию природные условия.

Географические рекорды материка. В Евразии находится самая высокая гора Земли Джомолунгма (Эверест), самая большая горная система по площади Тибет, самый большой полуостров Аравийский, самая большая географическая область Сибирь, самая низкая точка суши впадина Мертвого моря.



