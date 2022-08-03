10 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 2 смотреть онлайн

WinkДетям10 класс. ГеографияГлобальные проблемы человечестваГеографические аспекты демографической и продовольственной проблем мира
В ходе урока вы сможете самостоятельно изучить тему «Географические аспекты демографической и продовольственной проблем мира». Демографическая проблема является одним из глобальных мировых вопросов, связанных с выживанием человечества. На этом уроке мы познакомимся с прогнозом роста численности населения в различных странах и проанализируем его с учетом географических особенностей. Обсудим продовольственную проблему, в основе которой лежат медицинские нормы питания, определяющие понятия голода и недоедания. В конце урока как дополнительный материал даны три темы.
