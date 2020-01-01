5 класс. География (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Географическая широта и географическая долгота. Географические координаты
5 класс. География
Географическая широта и географическая долгота. Географические координаты

Видеоурок Географическая широта и географическая долгота. Географические координаты поможет вам получить представление о географической широте и географической долготе. Учитель расскажет, как правильно определять географические координаты.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

