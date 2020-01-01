Гео Мека. Сезон 1. Серия 50
Wink
Детям
Гео Мека
1-й сезон
50-я серия

Гео Мека (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

8.12020, Geo mecha
Мультсериалы, Фантастика6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Добро пожаловать в мир высокотехнологичных роботов Гео Меков, которые выглядят как разнообразные земные животные. Однажды юный экоактивист Тед знакомится с этими необычными созданиями и становится частью их команды. Теперь он – напарник похожего на льва робота Лекана, и вместе с ним и другими Гео Меками защищает природу, творит добро и борется со злым профессором Тонгом, несущим разрушение.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Мультсериалы

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