Гео Мека (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в мир высокотехнологичных роботов Гео Меков, которые выглядят как разнообразные земные животные. Однажды юный экоактивист Тед знакомится с этими необычными созданиями и становится частью их команды. Теперь он – напарник похожего на льва робота Лекана, и вместе с ним и други�ми Гео Меками защищает природу, творит добро и борется со злым профессором Тонгом, несущим разрушение.



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