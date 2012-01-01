Гении из царства животных (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Super Smart Animals
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Человек объявил себя самым умным существом на планете Земля, но кое-кто готов поспорить с этим! Талантливые, интеллектуальные и просто сообразительные. Может, они даже разумнее нас?
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
8.3 IMDb