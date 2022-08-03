WinkСериалыКалнина Наталья1-й сезонГЕНИАЛЬНЫЙ Ужин из простых продуктов, Я готова есть его каждый день!
Калнина Наталья (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.82020, ГЕНИАЛЬНЫЙ Ужин из простых продуктов, Я готова есть его каждый день!
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Хочу поделиться главным свои увлечением - Кулинарией. На канале Вы найдете вкусные, доступные и оригинальные рецепты домашней кухни. Самый главный секрет вкусного блюда - это хорошее настроение и уверенность в том, что все получится! Любите то, чем Вы занимаетесь! Любите готовить! Готовьте с радостью вместе со мной и все у Вас получится! Присоединяйтесь,комментируйте и ставьте пальчики вверх!