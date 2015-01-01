Генеалогия русского патриотизма (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Михаил Кром о том, как любили отечество в Древней Руси, как личное чувство стало государственным и когда появились слова «родина», «отечество» и «патриот»



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