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Генеалогия русского патриотизма (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, Первый отечестволюбец
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Михаил Кром о том, как любили отечество в Древней Руси, как личное чувство стало государственным и когда появились слова «родина», «отечество» и «патриот»
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