Где Уолли? Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Где Уолли?
2-й сезон
1-я серия

Где Уолли? (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

7.22019, Where's Waldo?
Мультсериалы, Комедия6+

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О сериале

Молодых членов Всемирного общества странников, Уолдо и Венда, отправляет в командировки их наставник, волшебник Белоус. Их соперник, Одлулу, доставляет им проблемы в их попытках заработать нашивки и стать странниками уровня волшебника.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Где Уолли?»