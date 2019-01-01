Где Уолли? Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Где Уолли?
1-й сезон
3-я серия

Где Уолли? (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.22019, Where's Waldo?
Мультсериалы, Приключения6+

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Сюжет

Молодых членов Всемирного общества странников, Уолдо и Венда, отправляет в командировки их наставник, волшебник Белоус. Их соперник, Одлулу, доставляет им проблемы в их попытках заработать нашивки и стать странниками уровня волшебника.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Где Уолли?»