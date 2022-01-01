Гастролер (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Наши ведущие, Настя и Ден, отправляются в концертный тур вместе с известными исполнителями: записывают интервью, снимают концерты, рассказывают о закулисной жизни, гуляют по городу, в который приехали, заглядывают в его «легендарные» места. Путешествия по России и миру, выступления на площадк�ах и тусовки в городах гастролей - наши ведущие покажут вам все.



Сериал Road show «Гастролер» - Аня Семенович, Гуф, Шура, Зомб, Тараканы и другие звезды уже на канале! 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.