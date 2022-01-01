Гастролер (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2022, «Гастролер Live» NЮ. Живой концерт. «Веснушки», «Ми-6», «Розовое платье» и другие хиты.
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Сюжет
Наши ведущие, Настя и Ден, отправляются в концертный тур вместе с известными исполнителями: записывают интервью, снимают концерты, рассказывают о закулисной жизни, гуляют по городу, в который приехали, заглядывают в его «легендарные» места. Путешествия по России и миру, выступления на площадках и тусовки в городах гастролей - наши ведущие покажут вам все.
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