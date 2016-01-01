Гарри и Заяц (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн

WinkДетямГарри и Заяц1-й сезон56-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
Гарри с самого детства мечтал стать настоящим волшебником. Освоив всевозможные фокусы, он отправился поступать в школу магии. Мальчику казалось, что его ничто не остановит, но неожиданно его питомец, Заяц, который появляется из шляпы, закапризничал. И не только не исполнил свой номер, а стащил у хозяина палочку и показал свое волшебство. Теперь они оба учатся в школе магии и соревнуются, кто из них лучше.
