Wink
Сериалы
Ганнибал
2-й сезон
5-я серия

Ганнибал (сериал, 2014) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2014, Hannibal 2
Детектив, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Это продолжение сериала о работе тандема доктора Ганнибала Лектора и Уилла Грэма – эмпата, человека, способного проникнуть в сознание преступника. Во втором сезоне зачастую даже Грэм не в состоянии понять логику убийц-людоедов. Только помощь Ганнибала Лектора может прояснить ситуацию.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»