Ганнибал (сериал, 2014) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Это продолжение сериала о работе тандема доктора Ганнибала Лектора и Уилла Грэма – эмпата, человека, способного проникнуть в сознание преступника. Во втором сезоне зачастую даже Грэм не в состоянии понять логику убийц-людоедов. Только помощь Ганнибала Лектора может прояснить ситуацию.



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