Wink
Сериалы
Ганнибал
2-й сезон
12-я серия

Ганнибал (сериал, 2014) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

2014, Hannibal 2
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это продолжение сериала о работе тандема доктора Ганнибала Лектора и Уилла Грэма – эмпата, человека, способного проникнуть в сознание преступника. Во втором сезоне зачастую даже Грэм не в состоянии понять логику убийц-людоедов. Только помощь Ганнибала Лектора может прояснить ситуацию.

Сериал Ганнибал 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»