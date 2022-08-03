Это продолжение сериала о работе тандема доктора Ганнибала Лектора и Уилла Грэма – эмпата, человека, способного проникнуть в сознание преступника. Во втором сезоне зачастую даже Грэм не в состоянии понять логику убийц-людоедов. Только помощь Ганнибала Лектора может прояснить ситуацию.

