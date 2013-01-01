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Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2013, Hannibal 1. 9
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Уилл выслеживает серийного убийцу, который создает тотемный столб из тел своих жертв. Но прежде, чем Уилл успевает продвинуться в расследовании, у него начинаются временные провалы. Обеспокоившись, он идет к Ганнибалу за советом. Фредди Лаундс вынуждает Эбигейл написать книгу о своей жизни, подозрения Джека о том, что она помогала своему отцу убивать, возникают вновь.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»