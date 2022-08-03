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Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2013, Hannibal 1. 8
Детектив, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уилл ищет убийцу, который извлекает голосовые связки своих жертв и буквально играет на них, словно на музыкальном инструменте. Пациент Франклин неожиданно наводит Ганнибала на мысль, что убийца - его друг Тобиас. Похоже, что Тобиас совершает преступления, чтобы привлечь внимание Ганнибала. Уилл ищет утешения в объятиях Аланы.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»