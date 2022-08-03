Уилл ищет убийцу, который извлекает голосовые связки своих жертв и буквально играет на них, словно на музыкальном инструменте. Пациент Франклин неожиданно наводит Ганнибала на мысль, что убийца - его друг Тобиас. Похоже, что Тобиас совершает преступления, чтобы привлечь внимание Ганнибала. Уилл ищет утешения в объятиях Аланы.

