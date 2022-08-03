Джек полагает, что очередной труп - дело рук «Чесапикского потрошителя», но Уилл считает, что убийство может быть связано с незаконной трансплантацией органов. Уилла мучают кошмары о Эбигейл Хоббс, а Ганнибал навещает своего психиатра, доктора дю Морье, и готовится к званому ужину у себя дома.

