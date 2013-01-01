Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Абель Гидеон сбегает из-под стражи и намеревается убить своих бывших психиатров. У всех жертв обнаружен пугающий «Колумбийский галстук». Гидеону удается похитить доктора Чилтона и заставить Фредди Лаундс написать о нем на своем сайте. Уилл пытается поймать Гидеона, но испытывает галл�юцинации, вызванные его заболеванием. Ганнибал жаждет воспользоваться этим и, с помощью манипуляций ему удается оставить Уилла наедине с Гидеоном.



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