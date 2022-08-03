Уилл работает консультантом в деле, где лица жертв уродуют «улыбкой Глазго». Провалы во времени усугубляются, Уилл портит место преступления и начинает думать, что он и есть убийца. МРТ выявляет у него прогрессирующий энцефалит. Ганнибал запугивает доктора Дональда Сатклиффа, заставляя его солгать Уиллу о его болезни. Но когда Сатклиффа находят убитым, Уилл становится главным подозреваемым.

