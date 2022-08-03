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Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2013, Hannibal 1. 10
Детектив, Драма18+

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О сериале

Уилл работает консультантом в деле, где лица жертв уродуют «улыбкой Глазго». Провалы во времени усугубляются, Уилл портит место преступления и начинает думать, что он и есть убийца. МРТ выявляет у него прогрессирующий энцефалит. Ганнибал запугивает доктора Дональда Сатклиффа, заставляя его солгать Уиллу о его болезни. Но когда Сатклиффа находят убитым, Уилл становится главным подозреваемым.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»